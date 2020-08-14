DHA

İzmir'de iddiaya göre, 2 çocuğu olan Gizem Filiz (26) ve Aykut H., bir süre önce boşandı. Çocuklarının velayetini alan genç kadın, kendisine şiddet uygulayıp, tehditler de bulunan eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak eski koca, dün saat 14.30 sıralarında, uzaklaştırma kararına rağmen Gizem Filiz'in Cengiz Topel Mahallesi'ndeki evine geldi.

BOĞARAK HAYATINA SON VERDİ

DHA'da yer alan habere göre balkondan tırmanarak eve giren Aykut H., Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi olan ve bir mağazada yarı zamanlı tezgahtar olarak çalışan Gizem Filiz'i, boğarak öldürdü. Ardından da polisi arayıp, cinayeti ihbar etti.

ÇOCUKLARIN VELAYETİ ANNEDEYDİ

Kısa sürede adrese gelen polis ekipleri, Aykut H.'yi gözaltına aldı. Gizem Filiz'in cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Velayeti annelerinde olan çocukların ise Manisa'da yaşayan anneannelerinin yanında oldukları öğrenildi.

"YEĞENİMİ TEHDİT EDİP, PEK ÇOK KEZ YOLUNU KESTİ"

Acı haberi alıp gelen Gizem Filiz'in annesi ve dayısı, sinir krizleri geçirdi. Genç kadının komşuları da birbirlerine sarılarak, gözyaşı döktü. Gizem Filiz'in amcası Cevdet Filiz, yüreğinin yandığını belirtip, "Aykut, yeğenimi daha önce de tehdit edip, pek çok kez yolunu kesmişti. Çok üzgünüz" dedi.

"ÇOCUKLARINI BABASINA GÖSTERİYORDU"

Gizem Filiz'in ölümü yakınlarını ve mahalleliyi yasa boğdu. Gizem'i tanıyan bir mahalleli, "Annesinin evinde iki çocuğuyla birlikte yaşıyordu. Annesi, torunlarıyla birlikte Manisa'ya gitmiş. Gizem de evde yalnızmış. Polis boğularak öldürüldüğünü söyledi. Gencecik, hanımefendi bir kızdı. Eski eşi boşanmayı kendisine yediremedi. Önceden de 'Seni başkasına yar etmeyeceğim' diye tehdit ediyormuş. Kız elimizde büyüdü. Çocukluğunu biliyorduk. Çocuklarını da babasına gösteriyordu, kısıtlamıyordu hiç" dedi.

"BOŞANMIŞSIN DAHA NE İSTİYORSUN KIZIMDAN"

Öte yandan, acı haberi alıp, torunlarıyla beraber Manisa'dan İzmir'e gelen acılı anne, "Boşanmışsın gitmişsin. Daha ne istiyorsun kızımdan? İki tane evladı vardı. Yazık değil mi?" diye ağıt yakarak gözyaşı döktü.

"BAŞKA ERKEKLERLE GÖRÜŞTÜ DİYE ÖLDÜRDÜM"

Öte yandan, gözaltına alınan Aykut H.'nin ifadesinde, iddiaya göre Gizem Filiz'in çocukları kendisine göstermediği ve Filiz'in başka erkeklerle görüştüğünü ileri sürerek öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Gizem Filiz'in öldürülmesi sosyal medyada da büyük tepkiye neden oldu. Gizem'in 'uzaklaştırma' kararına rağmen cinayete kurban gitmesini birçok kadın örgütü ve vatandaşlar lanetledi!