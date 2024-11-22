Niğde'nin Bor ilçesinde bir evde, biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu.

AA'da yer alan habere göre Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yakınları tarafından haklarında kayıp başvurusunda bulunulan R.Ö. ve kız arkadaşı H.Y'yi bulmak için çalışma başlattı.

YAKINLARI ŞÜPHELENİNCE ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, 2 kişinin Toplu Konut Mahallesi 282. Sokak'ta bir evde olduklarını belirledi. Eve giren ekipler, R.Ö. ve H.Y'nin cesedini buldu.