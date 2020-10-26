SON DAKİKA VAKA PATLAMASI! Avrupa'da bir ülke açıkladı! 100 bin vakanın eşiğindeyiz! - Haberler

AA

Dünya genelinde Kovid-19 vaka artışıyla ilgili korkutan açıklama Fransa'dan geldi. Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük en yüksek vaka sayısının dün 52 bin 10 ile görülmesinin ardından Fransa Bilim Kurulu adeta yürekleri ağıza getiren bir açıklamada bulundu.

"YOĞUN BAKIMDA CİDDİ ARTIŞ VAR"

AA'da yer alan habere göre Bilim Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy, RTL kanalına yaptığı açıklamada, Fransa'nın günlük 100 bin vakanın eşiğinde olduğunu söyledi.

"(Fransa'da) Günlük 50 binden fazla vaka var ve Bilim Kurulu olarak günlük 100 bin vakanın eşiğinde olduğumuzu tahmin ediyoruz” diyen Delfraissy, yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısında ciddi artış olduğunu kaydetti.

"ÇOK ZOR HATTA KRİTİK DURUMDAYIZ"

Delfraissy, ülkede teşhis edilen, teşhis edilmeyen ve hafif semptom gösteren vakalar dikkate alındığında resmi olarak ilan edilen ikinci dalganın beklenenden ağır geçeceğine işaret ederek, "Çok zor hatta kritik durumdayız" dedi.

"HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLMALI"

Alınacak tedbirlerin hızlı ve yüksek seviyede olması gerekliliğini vurgulayan Delfraissy, uygulamadaki kısmi sokağa çıkma saatlerinin hafta içi daha geniş tutulmasının, hafta sonları ise tam gün olarak uygulanmasının gündemde olduğunu ifade etti.