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SON DAKİKA VAKA SAYISI: Bugün korona vaka sayısı kaç? 5 Haziran korona tablosu 2021 açıklandı!

5 Haziran korona tablosu açıklandı. En güncel korona vaka sayısı; ağır hasta 1147 oldu, 7 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 154 bin 771'e yükseldi.

SON DAKİKA VAKA SAYISI: Bugün korona vaka sayısı kaç? 5 Haziran korona tablosu 2021 açıklandı!

Son dakika korona tablosu merak ediliyor. 5 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 156 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, 92 kişi hayatını kaybetti.

5 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

4 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU


TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlamalara rağmen açık bulunan masaj salonundaki 6 kişiye, "sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçlarından ceza uyguladı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bir haftada Kovid-19 tedbirlerine uymayan 45 kişiye para cezası verildi.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayısında 39,27'ye gerileyerek Karadeniz bölgesinin en az vaka görülen kenti olan Sinop'ta, yaz sezonunda turizm hareketliliği beklentisi arttı.

Türkiye'de Kovid-19 vakalarının en az olduğu illerden Tunceli'nin İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte salgına karşı yapılan aşı çalışmalarının hastanede yatan hasta sayılarını azalttığını bildirdi.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 2 milyar 49 milyondan dozdan fazla aşı uygulandı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 723 milyon 486 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken Çin'i 297 milyon 720 bin ile ABD, 224 milyon 109 bin ile Hindistan, 68 milyon 920 bin ile Brezilya, 66 milyon 180 bin ile İngiltere, 53 milyon 404 bin ile Almanya, 38 milyon 87 bin ile Fransa, 36 milyon 392 bin ile İtalya, 32 milyon 874 bin ile Meksika, 30 milyon 11 bin ile Türkiye, 30 milyon bin 530 ile Rusya, 28 milyon 182 bin ile İspanya, 28 milyon 27 bin ile Endonezya, 24 milyon 933 bin ile Kanada ve 21 milyon 326 bin ile Polonya izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı 2 milyar 49 milyon dozu aştı.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede, her 100 kişiye düşen doz sayısı 136,74 oldu.

Bu ülkeyi 133 ile Birleşik Arap Emirlikleri, 126,51 ile San Marino, 122,57 ile Malta, 122,37 ile İsrail, 105,14 ile Bahreyn, 100,83 ile Moğolistan, 98,84 ile Şili, 97,49 ile İngiltere, 92,75 ile Macaristan, 91,02 ile Katar, 89,02 ile ABD, 88,97 ile Maldivler, 85,03 ile Uruguay, 78,92 ile İzlanda, 76,52 ile Monako ve 71,2 ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi takip etti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 30 milyon 11 bin 72 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 35,52 oldu. 17 milyon 144 bin 487 kişiye ilk doz, 12 milyon 868 bin 585 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 172 milyon 972 bini aştı, 3 milyon 718 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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