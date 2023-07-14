Sinop'ta yanan evdeki çiftin cesedi bulundu; damat gözaltında
Sinop'ta bir evde çıkan yangında Hayrı ve Fatma Danacı adlı çiftin cansız bedeni bulundu. Korkunç olayla ilgili çiftin damadının gözaltına alındığı öğrenildi
Sinop'un Dikmen ilçesinde, evlerinde yangın çıkan Hayri Danacı (51) ve eşi Fatma Danacı (49), ölü olarak bulundu. Çiftin damadı, gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre yangın, saat 02.30 sıralarında Sinop'un Dikmen ilçesi Şeyh Hüseyin köyü Demirci Mahallesi'nde meydana geldi.
CİNAYET ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Hayri Danacı ve eşi Fatma Danacı'nın evinde yangın çıktığı ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangında tamamen yanan evde yapılan incelemede, Hayri ve Fatma Danacı çiftinin cesedi bulundu.
Danacı çiftinin cenazeleri, incelemenin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili çiftin damadının gözaltına alındığı belirtilirken, cinayet şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi.