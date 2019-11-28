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Yangın sırasında hırsızlık iddiasına linç girişimi!

İstanbul Sultangazi'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın sırasında yan binaya girerek telefon çaldığı iddia edilen bir kişi, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis ekipleri şüpheliyi vatandaşın elinden güçlükle alarak polis merkezine götürdü

hırsıza linç
DHA

İstanbul Sultangazi'deki İsmetpaşa Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bina sakinleri ve mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

KARGAŞAYI FIRSAT BİLDİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve ekipler yangına müdahaleye başladı. İddiaya göre sokağa dökülen mahalle sakinlerini ve kargaşayı fırsat bilen bir hırsız yangının çıktığı binanın yanındaki binaya girerek bir daireden telefon çalmak istedi.

ŞÜPHELİYE LİNÇ GİRİŞİMİ

DHA'daki habere göre bina sakinlerinden biri durumu farkedince hırsızlık şüphelisini darp etmeye başladı. Binaya giren polis ekipleri şüpheli kişiyi binadan güçlükle çıkardı. Bina sakinleri ve vatandaşların büyük tepkisiyle karşılaşan şüpheli linç edilmek istendi. Polis ekipleri hırsızlık şüphelisi kişiyi polis aracına götürmek isterken, büyük zorluk yaşadı. Tepkili kalabalık şüphelinin polis aracına alınmasının ardından sakinleşti.

TELEFONU ÇALARKEN YAKALANDI

Olayı anlatan bina sakini, "Eve girdim. Yangın sırasında eşim telefonları unutmuş. İçeri girdim telefonları almaya ama adam telefonu çalmış. Ben de onu yakaladım" diye konuştu. Büyük panik yaratan ve mahalle sakinlerinin sokağa dökülmesine neden olan çatı yangını itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi.

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