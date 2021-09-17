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Son dakika haberler... Yargıda Birlik'in yeni yönetimi belli oldu

Ankara’da gerçekleştirilen 3. Olağan Genel Kurul ile Yargıda Birlik Derneği’nin yeni yönetimi belli oldu. Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Birol Kırmaz Yargıda Birlik Derneği Genel Başkanlığı’na seçildi. Fevzi Çakır'ın haberi..

Son dakika: Yargıda Birlik'in yeni yönetimi belli oldu - Haberler
Yargıda Birlik'in yeni yönetimi belli oldu
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TOBB Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen Yargıda Birlik Derneği Genel Kurulu’na Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil, Adalet Bakan Yardımcıları Uğurhan Kuş ve Yakup Moğol, HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç ve çok sayıda yargı mensubu katıldı.

Seçime tek liste ile gidildi. Yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu, denetim kurulu, istişare kurulu ve etik kurul asıl ve yedek üyeleri belirlendi.

İŞTE YENİ YÖNETİM KURULU

Yargıda Birlik Derneği’nin 15 üyeli yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: “Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner, Yargıtay Üyesi Ali Nevzat Açıkgöz, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Birol Kırmaz, Yargıtay Üyesi Fehmi Tosun, Yargıtay Üyesi Berrin Aksoyak, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, İstanbul Anadolu Başsavcı Vekili Cumali Karakütük, İstanbul İdare Mahkemesi Başkanı Hakan Yumuşak, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Fahri Gülay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Kurt, Yargıtay Savcısı Elif Aydan Bozfırat, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Onur Dinç, Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı Fatih Karakuş, Yargıtay Üyesi Necip Topuz ve Yargıtay Üyesi Mustafa Doğru…”

BAŞKAN KIRMAZ OLDU

Genel Kurulu’nun ardından Yargıda Birlik Derneği yeni yönetim kurulu üyeleri toplandı. Toplantıda yapılan seçim sonucunda, Yargıda Birlik Derneği Başkanlığı’na Birol Kırmaz, Başkan Vekilliklerine Ali Nevzat Açıkgöz ve Ömer Faruk Aydıner seçildi. Genel Sekreter Cumali Karakütük olurken, Genel Sekreter Vekilliklerine Gökhan Karaköse ve Berrin Aksoyak getirildi. Yine Basın Sözcüsü Mustafa Doğru, Dış İlişkiler Sorumlusu Mehmet Ali Kurt, Sayman ise Fehmi Tosun oldu.

BAKANLIK VE HSK’DAN İSİMLER YÖNETİMDE

Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş ile HSK Üyesi Ergün Şahin de Yargıda Birlik Derneği’nin yeni yönetiminde yer aldı. Bakan Yardımcısı Kuş, İstişare Kurulu Üyesi olurken, HSK Üyesi Ergün Şahin ise Etik Kurulu Üyeliği görevine getirildi.

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