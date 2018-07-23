Yargıda adli tatil 20 Temmuz Cuma günü başladı. Toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil 31 Ağustos’ta bitecek. Temyizde bekleyen 1 milyonu aşkın davanın eritilmesi için Yargıtay’da sabit iki kurulla çalışma modeline geçildi. Haftada bir kez salı günü toplanan Yargıtay Ceza Genel Kurulu ile çarşamba günü toplanan Hukuk Genel Kurulu’nun üyeleri de her hafta nöbetleşe değişiyordu. Yeni modelde bu iki kurula sabit 20'şer üye seçildi. 31 Aralık 2022’ye kadar 20’şer kişilik bu iki kurul sürekli görev yapacak.

KHK İLE 116 KADRO

696 sayılı OHAL KHK’sıyla 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 2016’da 1 milyon dava gelen Yargıtay’a 100, Danıştay’a ise 16 yeni üye atanması ihraçlarla yaşanan kadro açığının da kapatılması hedeflenmişti. 16 Temmuz’da seçilen 116 yeni üye göreve başladı. Yeniden belirlenen Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, adli tatilden bir gün önce üyeleri dairelere ihtiyaca göre dağıttı.

TEMEL PAŞA’NIN EŞİ HANGİ DAİREDE?

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, CHP adayı Muharrem İnce aleyhindeki sözlerini alkışlamasıyla “Apolet sökme” tartışmalarının odağına oturan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’in, Ankara Bölge Adliyesi Mahkemesi (BAM) Başkanlığı’ndan Yargıtay üyeliğine terfi eden eşi Ferhan Temel, uzmanlık alanı “Borçlar-Ticaret Hukuku” olan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nde görev yapacak. Daire, “Sebepsiz Zenginleşme, Kusursuz Sorumluluk, Abonelik Sözleşmeleri, Adi Ortaklık, Aile Hukuku (Nafaka, Tazminat)” davalarının temyizine bakıyor.

Darbe girişimi sonrası ihraç edilip tutuklanan yüksek mahkeme ve HSK üyelerini ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi’ne 6 yeni üye verildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan üye seçilen Ergün Şahin, kapatılan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı iken seçilen Rifat İnanç, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gelen Ali Doğan, İstanbul Hâkimi iken üye olan Abdurrahman Orkun Dağ ile İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi (ACM) Başkanları Ali Öztürk ile Fikret Demir 9. Ceza’nın yeni üyeleri oldular.

TERÖR DAİRESİNE 7 YENİ ÜYE

Terör örgütleri, devletin güvenliğine karşı suçlarla görevli kritik 16. Ceza Dairesi’nde 7 yeni üye görevlendirildi. Yargıtay Savcılığı’ndan üye olan Celal Albay ile Kenan Zeybek, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı iken üye seçilen Mustafa Doğru, İstanbul BAM Daire Başkanlığı’ndan gelen Nazım Durmaz ile Şerafettin Saka, Ankara ACM Başkanı iken üye olan Muhammed Yavuz, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü iken üye seçilen Ekrem Çetintürk 16. Ceza’nın yeni üyeleri oldu.

İşkence, mala zarar verme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarının temyizine bakan 8. Ceza Dairesi’nde üç yeni üye görevlendirildi. Bu dairede, İstanbul BAM Başkanlığı’ndan seçilen Hayri Kaynar, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı iken seçilen İdris Ünal ile Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinden seçilen Mehmet Odabaşı görev yapacak.

703 sayılı uyum kararnamesi ile de yüksek yargı yeniden şekillendirildi. İki daireli olan HSK’dan müsteşar çıktı, yerine bakan yardımcısı üye olarak girdi. Anayasa Mahkemesi’ndeki (AYM) iki askeri üye kontenjanı kaldırıldı. Yüce Divan görevini de yürüten AYM’nin üye sayısı 17’den 15’e indi. AYM ve Danıştay’a yeni görevler verildi. AYM, artık cumhurbaşkanlığı kararnamelerini de denetleyecek. İlk derece mahkemesi sıfatıyla, “Bakanlar Kurulu kararlarına” karşı açılacak iptal-tam yargı davalarına bakan Danıştay, yeni sistemde, “Cumhurbaşkanı kararlarına” karşı açılacak davalara da bakacak.

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