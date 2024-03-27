Yargıtay Başkanlığı için seçim süreci devam ediyor. İlk 5 turda sonuca ulaşılamazken, bu sabah başlayan 6, 7 ve 8. turda da hiçbir aday yeterli sayıya ulaşamadı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart'ta sona ermişti. Yüksek mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak başkanını belirlemek için 348 Yargıtay üyesi ilk 5 turda oy kullanırken, hiçbir aday yeterli sayıya ulaşmadı.

Bugün de oylama devam edildi.

Seçimin ilk 7 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün 8. tur oylama yapıldı.