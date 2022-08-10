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Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı: Yarına dikkat! İşte riskli bölgeler

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bu hafta etkili olması beklenen yağışlarla ilgili değerlendirmede bulundu. Öztel, "İstanbul'un Anadolu yakasında ve kuzey ilçelerinde daha kuvvetli olmak üzere yarın şehirde hava yağmurlu olacak fakat Avrupa yakasında çoğu ilçede yağmama olasılığı da var. Yani yarını bulunduğunuz konuma göre yağışsız da geçirebilirsiniz, şiddetli sağanak altında ve su baskınları yaşayarak da geçirebilirsiniz. Riskli alan güncel hava tahminine göre de Yalova, Bursa’nın kuzey ilçeleri, Kocaeli ve Sakarya’nın kuzeyi olarak görünüyor. Bu alanda yağış metrekareye 50 mm’yi aşabilir" dedi

Son dakika haberi: Yarınki yağışlara dikkat! İşte riskli bölgeler - Öne çıkan haberler
Yarınki yağışlara dikkat! İşte riskli bölgeler
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"Marmara bölgesi uzun zamanın ardından kuvvetli yağmurlarla ıslanmaya başladı. Bugün Tekirdağ ve kuzeyindeki alanda kuvvetli yağıyor. Gece saatlerinden sonra ise İstanbul üzerine yerleşecek yağmur bulutları bekliyoruz" diyen Öztel, yazısında şunları kaydetti:

"İstanbul’un Anadolu yakasında ve kuzey ilçelerinde daha kuvvetli olmak üzere yarın (perşembe) şehirde hava yağmurlu olacak fakat Avrupa yakasında çoğu ilçede yağmama olasılığı da var.

'SU BASKINLARI YAŞANABİLİR'

Fotoğraf: İHA

Yani yarını bulunduğunuz konuma göre yağışsız da geçirebilirsiniz, şiddetli sağanak altında ve su baskınları yaşayarak da geçirebilirsiniz.

Riskli alan güncel hava tahminine göre Yalova, Bursa’nın kuzey ilçeleri, Kocaeli ve Sakarya’nın kuzeyi olarak görünüyor. Bu alanda yağış metrekareye 50 mm’yi aşabilir. Zemin katlarda ve alt geçitlerde önlem almakta yarar var.

'BULUTLAR SÜRPRİZ MİKTARDA YAĞIŞ BIRAKABİLİYOR'

Fotoğraf: AA

Marmara'nın yağmurları Perşembe akşam bu bölgeden ayrılacak görünüyor. Ayrıca Ege’nin iç kesimlerinde, Akdeniz’in kıyıdan uzak iç kesimlerinde hem bugün hem yarın kuvvetli sağanaklar görülecek, bu alanda üç gündür tekrar eden yağışlara yenileri ekleniyor.

İstanbul için alarm durumu olmasa da özellikle yarın sabah saatlerinden itibaren meteoroloji radarını yakından takip etmeliyiz. Yazın enerjisi, karaların aşırı ısınması sonucu yerden ısına ısına gelişen bulutlar sürpriz miktarlarda yağış bırakabiliyor.

Meteorolojideyim konvektif yağışlar dediğimiz bu hava olaylarının ardından gelecek hafta sıcaklıklar artacak, yaz henüz bitmediği gibi daha da bir kırmızı tonda yaşanacak gibi duruyor."

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