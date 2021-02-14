Yazıcıoğlu soruşturmasında 3 kişiye yakalama kararı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemYargıSon dakika: Yazıcıoğlu soruşturmasında 3 kişiye yakalama kararı - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Yazıcıoğlu soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı

FETÖ'nün 19 ildeki avukatlardan sorumlu mahrem imamı Kamil Bakum'un (49) Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili verdiği bilgi ve isimlerin yer aldığı ifadesi, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasına da girdi. Yazıcıoğlu ailesi avukatlarından Veysel Aşkın, Bakum'un ifadeleri doğrultusunda savcılık tarafından 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını ve bunlardan 3'ü için yakalama kararı çıkartıldığını söyledi

Son dakika: Yazıcıoğlu soruşturmasında 3 kişiye yakalama kararı - Haberler
Yazıcıoğlu soruşturmasında 3 kişiye yakalama kararı
0:00 / 0:00
DHA

FETÖ'nün Elazığ avukatlar sorumlusu Abdullah Önder'in "O konuşursa Muhsin Yazıcıoğlu olayı çözülür" dediği Kamil Bakum, İstanbul'da FETÖ'nün gaybubet evlerinde yakalandı.

DHA'nın haberine göre, 2 Ocak'ta Gaziantep'e getirilen Bakum, İl Emniyet Müdürlüğü'nde üst düzey isimlerce sorgulandı. Kamil Bakum'un 150 sayfalık ifadesinde hem örgüt hem de Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasıyla ilgili önemli isim ve bilgiler verdiği öğrenildi.

"PEK ÇOK OLAYI ANLATIYOR"

Yazıcıoğlu ailesi avukatlarından Veysel Aşkın, emniyetin başarılı operasyonu sonucu yakalanan Kamil Bakum'un FETÖ'nün çok önemli isimlerinden biri olduğunu söyledi. Bakum'un FETÖ'nün Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ndaki 19 ili kapsayan avukatlardan sorumlu bölge imamı olduğunu ifade eden Aşkın, şöyle devam etti:

"Etkin pişmanlık kapsamında verdiği 150 sayfayı bulan ifade ve itiraflarında pek çok olayı anlatıyor. Bizi ilgilendiren husus, Muhsin başkanın suikastıyla ilgili söyledikleridir. Burada iki şeyi söylüyor. Birincisi, Fetullah mankurtunun talimatıyla örgütün Türkiye imamı denilen Barbaros Kocakurt tarafından dosyanın üzerinin örtülmesi. İkincisi, Muhsin başkanın düşürülen helikopterinden parçaları söken Aydın Özsıcak ve Davut Uçum isimli 2 asker var. Bunlar daha sonra Marmaris'te Cumhurbaşkanına yapılan suikast girişiminde ortaya çıktılar. Bunlara yine örgüt yöneticisi Turan Canpolat tarafından yönlendirilen, askeri mahrem imamdan aldıkları talimat sonucunda avukat Mustafa Ataları müdafi olarak görevlendirilmesi talimatının verildiğini söylüyor. Ve kendi ifadeleriyle tereyağından kıl çeker gibi bu olayın içerisinden çıktıklarını beyan ediyor."

"İFADELERDEN SONRA 7 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI"

Kamil Bakum'un ifadesinin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Yazıcıoğlu soruşturma dosyasına da girdiğini belirten avukat Aşkın, şunları söyledi:

"Bu ifadeler Kahramanmaraş savcılığına ulaştıktan sonra çok önemli bir gelişme yaşandığı bilgisi kulağımıza gelmiştir. Bu ifadeler doğrultusunda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 7 kişi hakkında işlem başlattığı, bunların 3'üyle ilgili yakalama kararı çıkardığı yönündedir. Bu, oldukça önemlidir. Bizim başından beri ifade ettiğimiz şey, bu bir suikasttır, örgütlü bir yapı tarafından yapılmıştır. Zaten bu kadar komplike bir olay ancak örgütlü bir yapı tarafından icra edilebilir. Buradaki tüm parmak izleri FETÖ'yü göstermektedir. Yeni yakalanacak şahıslar ve alınacak ifadeler ile itiraflar doğrultusunda biz bu olayın çok daha net bir şekilde aydınlanacağını ve olayda dahli olan herkesin bir gün mutlaka su yüzüne çıkacağına inanıyoruz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zehir tacirlerine bir darbe daha! - Haberler
GÜNDEMZehir tacirlerine bir darbe daha!
Aşı randevu e-Devlet ve MHRS ekranı: 65 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevu oluşturma!
GÜNDEMAşı randevusu alma ekranı!
Kafeler ne zaman açılacak? 1 Mart'ta Lokantalar, kahveler (kıraathaneler) ve kafeler açılıyor mu, tarih belli
GÜNDEMKafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?
Kadir Topbaş'ın ölüm nedeni ne? SON DAKİKA: Oğlu açıkladı!
GÜNDEMKadir Topbaş'ın ölüm nedenini oğlu açıkladı
Gara nerede? Pençe Kartal-2 Harekatı'nın gerçekleştiği Gara Bölgesi ile ilgili bilgiler
GÜNDEMGara bölgesi nerede?
Mutasyonlu virüs hangi illerde var? Mutasyonlu virüs belirtileri neler, tehlikeli mi?
GÜNDEMMutasyonlu virüs hangi illerde var?
Öğretmen atamaları 2021 ne zaman? 2021 Öğretmen atama takvimi ve öğretmen atama kontenjanları belli oldu mu?
GÜNDEMÖğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
Yüz yüze okullar ne zaman açılacak? MEB son dakika açıklamaları
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?
Kar, kış fırtına... Son dakika: İstanbul'da otomobillerin üzerine ağaç devrildi
GÜNDEMİstanbul'da otomobillerin üzerine ağaç devrildi
Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni yasaklar gelecek mi, yasaklar kalkacak mı? 14 Şubat 2021
GÜNDEMKabine Toplantısı ne zaman?