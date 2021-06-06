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HaberlerGündem3. SayfaİSTİLACI KUŞLARA OPERASYON! Son dakika: Yerli kuş türlerini yok eden papağanlar ele geçirildi!
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Yerli kuş türlerini yok ediyor! 3 evin çatı katında bulundular

Yurda yasa dışı yollardan getirilen ve 'İskender (Aleksander)' isimli 38 adet papağan, Beykoz’da 3 evin çatı katında bulundu. Operasyonda ayrıca kuluçkaya yatırılmış 9 papağan yumurtası ve öldürüldükten sonra içi doldurulan ve 'süs' amacıyla kullanılan 13 adet sincap, baykuş, ördek ve papağan mumyaları ile bir kuluçka makinası ele geçirildi. Papağanların, beslendiği kafes ya da kümeslerden kaçması veya doğaya salınması halinde yerli kuş türlerinin neslini tüketebilecek istilacı türden olduğu TÜBİTAK raporlarına da yansıdığı ifade ediliyor

İSTİLACI KUŞLARA OPERASYON! Son dakika: Yerli kuş türlerini yok eden papağanlar ele geçirildi!
Yerli kuş türlerine yok ediyor!
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İHA

İstanbul'da canlı hayvan kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye yasa dışı yollardan getirilen 38 adet 'İskender (Aleksander)' papağanı ele geçirildi. Beykoz’da 3 evin çatı katını kaçak papağan çiftliğine dönüştürdüğü iddia edilen 2 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı. TÜBİTAK raporu, Aleksander papağanlarının doğadaki yerli kuş türlerinin neslini tüketebilecek istilacı türlerden olduğuna işaret ediyor.

İHA'nın haberine göre, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'canlı hayvan kaçakçılığı' suçlarına bulaşan kişilere yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yurda yasa dışı yollardan getirilen papağanların tutulduğu Beykoz'da 3 adres ile bu kanatlı hayvanların illegal ticaretini yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tespit edildi.

BEYKOZ'DAKİ 3 EVE OPERASYON DÜZENLENDİ

Söz konusu papağanların tutulduğu Beykoz'daki 3 eve operasyon düzenlendi. Baskınlarda, evlerin çatı katını kaçak papağan çiftliğine dönüştürdükleri öne sürülen M.C.T. ve B.G. adlı 2 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, gümrük kaçağı olduğu öne sürülen Hindistan, Afganistan ve Pakistan gibi Asya ülkelerinde yaşayan 38 adet İskender papağanı, kuluçkaya yatırılmış 9 papağan yumurtası ve öldürüldükten sonra içi doldurulan ve “süs” amacıyla kullanılan 13 adet sincap, baykuş, ördek ve papağan mumyaları ile bir kuluçka makinası ele geçirildi.

TÜBİTAK RAPORUNA GÖRE İSTİLACI TÜR

Güvenlik kaynaklarına göre söz konusu papağanlar, internet üzerinden satışa çıkarılarak yasadışı ticarete alet ediliyor. Ele geçirilen İskender (Aleksander) türündeki papağanların, beslendiği kafes ya da kümeslerden kaçması veya doğaya salınması halinde yerli kuş türlerinin neslini tüketebilecek istilacı türden olduğu TÜBİTAK raporlarına da yansıdığı ifade ediliyor.

Öte yandan operasyonla kurtarılan papağanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, baskın sırasında yakalanan 2 şüpheli hakkında ikmalen başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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