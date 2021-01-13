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YouTube'dan da ABD'nin mevcut başkanı Trump'a engel!

ABD'de Kongre binasına gerçekleştiren baskının ardından sosyal medya şirketlerinin Başkan Trump'ın hesaplarını askıya almaya devam ediyor. Son olarak Google, Trump'ın YouTube hesabını askıya aldığını duyurdu.

VURAN VURANA! Son dakika: Youtube'dan flaş Trump kararı
YouTube'dan da Trump'a engel!
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HABERTURK.COM / DHA

ABD, Trump destekçilerinin Kongre'yi basmasının ardından sosyal medya şirketleri Trump'ın hesaplarını askıya almaya devam ediyor. Google tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının askıya alındığı duyuruldu.

Trump'ın YouTube hesabında 2,77 milyon abonesi bulunuyordu. Şirketin attığı adımla Trump, en az 7 gün boyunca siteye video yükleyemeyecek.

6 Ocak gecesi, ABD'de 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kongre baskınından hemen sonra Facebook ve Instagram, Donald Trump'ın hesabını kapatmış, daha sonra bir açıklama yapan Facebook kurucusu Mark Zuckerberg Trump'a süresiz yasak uygulanacağını duyurarak, yasağın en az devir teslim yapılana kadar devam edeceğini belirtmişti.

Sosyal medya platformlarında sıkça paylaşımda bulunan ABD Başkanı Trump, görevi bırakmasına günler kala neredeyse tüm sosyal medya hesapları kapatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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