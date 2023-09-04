TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde kaza! Ölü ve yaralılar var

TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde kaza! Ölü ve yaralılar var

TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde kaza! Ölü ve yaralılar var TEM Otoyolu Çatalca mevkii, İstanbul istikametinde, 3 aracın karıştığı kazada, ölü ve yaralılar var. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışanları çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 04.09.2023 - 21:29 Güncelleme: 04.09.2023 - 21:38 facebook

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