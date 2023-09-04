"Filenin Sultanları" Avrupa şampiyonluğunu vatandaşlarla birlikte kutladı

"Ben alkışı, bu kızları bugünlere getiren aileler için istiyorum. Onlar olmasaydı bu tabloyu yaşayamazdık"

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"Türk çocukları, Cumhuriyetin 100'üncü yılında, daha önce alınmamış iki kupayla karşınızda. Ne kadar övünsek azdır. Bunlar bizim evlatlarımız. Bağrımıza basacağız, daha büyük başarılara imza atacağız. Bana bugün en çok sorulan soru, sırada ne olduğuydu"