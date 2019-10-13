Türkiye'nin 5'inci yüz naklini olan Recep Sert, Bilecik'te bir iş yerine silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle eşi Esma Sert'in de aralarında bulunduğu 3 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Recep Sert ile diğer 3 şüphelinin, kiralık araçla, kente gelip saldırıyı gerçekleştirdikleri güvenlik kameralarından belirlendi.

DHA'nın haberine göre, Bilecik'te Gazipaşa Mahallesi Nişancı Sokak üzerindeki çiğ köfteci dükkanına saat 02.20 sıralarında 3 el ateş edildi. Yaralananın olmadığı saldırıda kurşunlar, dükkan ile park halindeki araçlara isabet etti. Olaydan sonra soruşturma başlatan polis, çiğ köfteci İrfan Demir'in kentteki 4 iş yerini, Mehmet Cömert isimli kişiden devraldığını ancak ikili arasında anlaşmazlık yaşandığını belirledi.

SİLAHLA BİRLİKTE EVİNDE YAKALANDI

Dükkan ve çevresindeki güvenlik kameralarında inceleme yapan polis, görüntülerden silahı Mehmet Cömert'e yakınlığı olan Türkiye'nin 5'nci yüz naklinin gerçekleştirildiği Recep Sert'in ateşlediğini belirledi. Şüpheli Recep Sert, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki evinde olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. Polis, olayla bağlantıları olduğu tespit edilen eşi Esma Sert ile akrabası Samet Sert ve Mehmet Cömert'i de yakaladı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadeleri alınan Recep Sert ve eşi ile diğer 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Recep Sert'in beraberindeki Samet Sert ile birlikte kiraladıkları araçla Bilecik'e gelip, saldırıyı düzenlediği ardından da aynı araçla yaşadığı Bursa'ya döndüğü belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Recep Sert, eşi Esma Sert, akrabası Samet Sert ve Mehmet Cömert, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Recep Sert ve diğer 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece `tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.