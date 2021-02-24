Zimmet davası sanığı, adliyeden firar etti! 0:00 / 0:00

DHA

Eskişehir 7'nci İcra Dairesi Müdürlüğü'nün emanet kasa ve banka hesaplarında yapılan ilk bilirkişi incelemesinde, müdür yardımcısı E.K.´nin zimmetine 3 milyon 800 bin lira geçirdiği tespit edildi.

DHA'nın haberine göre, yapılan detaylı incelemede ise bu rakamın 5 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatan E.K. adliyedeki görev yerinden, `sigara içme´ bahanesiyle dışarı çıkıp, firar etti.

E.K. hakkında yakalama kararı çıkartılırken, hesaplardaki incelemenin sürdüğü bildirildi.