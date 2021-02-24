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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Zimmet davası sanığı, adliyeden firar etti! - Haberler
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Son dakika haberler... İcra müdür yardımcısı adliyeden firar etti, yakalama kararı çıkartıldı

Eskişehir'de zimmetine para geçirdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan 7'nci İcra Müdür Yardımcısı E.K., adliyedeki görev yerinden 'sigara içme' bahanesiyle dışarı çıkıp, firar etti. E.K.'nin zimmetine geçirdiği miktarın 5 milyon lira olduğu bildirildi

Son dakika: Zimmet davası sanığı, adliyeden firar etti! - Haberler
Zimmet davası sanığı, adliyeden firar etti!
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DHA

Eskişehir 7'nci İcra Dairesi Müdürlüğü'nün emanet kasa ve banka hesaplarında yapılan ilk bilirkişi incelemesinde, müdür yardımcısı E.K.´nin zimmetine 3 milyon 800 bin lira geçirdiği tespit edildi.

DHA'nın haberine göre, yapılan detaylı incelemede ise bu rakamın 5 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatan E.K. adliyedeki görev yerinden, `sigara içme´ bahanesiyle dışarı çıkıp, firar etti.

E.K. hakkında yakalama kararı çıkartılırken, hesaplardaki incelemenin sürdüğü bildirildi.

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