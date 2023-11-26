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        Zonguldak'ta fırtına yeniden etkisini gösterdi

        Geçtiğimiz hafta felakete yol açan fırtına, Zonguldak'ta tekrar korku dolu anlara neden oldu. Şehir merkezi ile Karadeniz Ereğli ilçesinde denizde dev dalgalar meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:02 Güncelleme: 26.11.2023 - 16:11
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        Zonguldak'ta bir fırtına korkusu daha!
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        Zonguldak kent merkezi ve Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

        Geçen pazar yaşanan fırtınada bir kargo gemisinin ikiye bölündüğü, bir geminin mendireğe çarparak battığı ve birçok balıkçı teknesinin suya gömüldüğü kentteki meteorolojik tahminlere göre bugün beklenen fırtına öğleden sonra etkisini göstermeye başladı.

        Dalga boyunun yaklaşık 5 metreye ulaştığı sahil şeridinde AFAD ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşları kıyıya yaklaşmamaları yönünde uyaran ekipler, kıyı boyunca devriye görevi yürütüyor.

        Bu arada bazı vatandaşlar ise olumsuz hava şartlarına rağmen dev dalgaların kıyıdaki tahkimat duvarlarına çarpma anını cep telefonlarıyla görüntüledi.

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        Öte yandan 19 Kasım'da mendireğe çarparak batan "Kafkametler" adlı Türk bayraklı geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları, hava koşulları nedeniyle karadan tarama ve gözetleme faaliyeti şeklinde yürütülebiliyor.

        Fırtınanın yeniden etkisi altına aldığı kent genelinde yaklaşık 1500 kişilik ekip ve çok sayıda araç, muhtemel olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

        Kent merkezinde ise İncivez Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki binanın çatısı, şiddetli rüzgarın etkisiyle araçların üzerine uçtu.

        Zonguldak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçları bulundukları yerden çıkardı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yol, temizlik çalışmaları için araç trafiğine kapatıldı.

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        Fotoğraflar: İHA

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