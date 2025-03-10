Son depremler 11 Mart 2025: Kandilli ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Son dakika deprem haberleri... Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listeleniyor. Bu listeler aracılığıyla en son nerede deprem olduğu ve büyüklüğü gibi detaylara ulaşılabiliyor. Yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar son depremler listesine göz atıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 11 Mart 2025 Salı son depremler sorgulama ekranı.
Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde soruları 10 Mart Pazartesi günü için yanıt aramaya başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi bugün medyana gelen depremleri anbean listelemeye devam ediyor. Alınan verilere göre, Malatya’da 3.0 büyüklüğünde deprem oldu. Ege Denizi'nde de sarsıntılar sürüyor. İşte, 11 Mart 2025 Son depremler listesi Kandilli/AFAD verileri…
MALATYA’DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 03:22’de Malatya’nın Kale ilçesinde deprem meydana geldi.
3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 11.3 kilometre derinliğinde kaydedildi.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.