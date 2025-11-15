Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler 15 Kasım 2025: Balıkesir sallanıyor! Kandilli ve AFAD verilerine göre son depremler listesi

        Son depremler 15 Kasım 2025: Balıkesir sallanıyor! Kandilli ve AFAD verilerine göre son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncel olarak duyurdu. Balıkesir Sındırgı ilçesinde sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.04'te 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 11.46'da bir deprem daha meydana geldi. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde sorularına yanıt arıyor. Peki, 15 Kasım en son nerede deprem oldu? İşte, yurtta yaşanan son depremler listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2025 - 08:36 Güncelleme: 15.11.2025 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son depremler listesi ile yurtta meydana gelen depremlerin büyüklüğü öğreniliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. İşte, son depremler listesi 15 Kasım 2025

        2

        BALIKESİR’DE PEŞ PEŞE DEPREM!

        SAAT 11.46

        AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Balıkesir'de saat 11.46'da bir deprem meydana geldi. Merkez üssünün Sındırgı olarak açıklandığı depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü. Sarsıntının 12.11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

        SAAT 11.08

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 14.74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SON DEPREMLER LİSTESİ 15 KASIM 2025

        2025-11-15 11:46:18 39.14944 28.32028 12.11 MW 4.4 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-11-15 11:34:20 39.18472 28.10694 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-11-15 11:33:25 39.16 28.32694 10.64 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-11-15 11:21:22 39.15667 28.32306 6.99 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-11-15 11:19:27 39.15667 28.30056 5.99 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-11-15 11:18:11 37.42556 37.10472 7.0 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

        2025-11-15 11:15:34 39.15389 28.30194 7.04 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-11-15 11:13:09 39.14639 28.32694 15.19 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-11-15 11:08:27 39.15972 28.32444 14.74 ML 3.9 Sındırgı (Balıkesir)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        "Ağabey rüyamda seni şehit gördüm!" Şehidin son mesajı!
        "Ağabey rüyamda seni şehit gördüm!" Şehidin son mesajı!
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        DUS ve YDUS yılda bir kez yapılacak
        DUS ve YDUS yılda bir kez yapılacak
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den