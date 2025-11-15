Son depremler 15 Kasım 2025: Balıkesir sallanıyor! Kandilli ve AFAD verilerine göre son depremler listesi

BALIKESİR’DE PEŞ PEŞE DEPREM!

SAAT 11.46

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Balıkesir'de saat 11.46'da bir deprem meydana geldi. Merkez üssünün Sındırgı olarak açıklandığı depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü. Sarsıntının 12.11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

SAAT 11.08

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 14.74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ