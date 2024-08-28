Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Başta Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde meydana gelenler olmak üzere ülke genelindeki tüm sarsıntılar yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Antalya’da deprem oldu. Peki; Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 28 Ağustos 2024 Son depremler listesi.