Son depremler listesi 7 Nisan 2025 Pazartesi: AFAD ve Kandilli verileri ile biraz önce deprem mi oldu?
Son depremler listesi 7 Nisan Pazartesi günü için araştırılıyor. Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, bugün birçok ilde sarsıntı meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 7 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili etkiliyor. Türkiye Diri Fay Haritası’nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, birçok ilde deprem oldu. İşte 7 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama…
SON DEPREMLER 7 NİSAN 2025 (2 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)
07-04-2025 08:41:16 36.9603 27.7528 14.33 ML 2.3 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.07 km] Bodrum (Muğla)
07-04-2025 08:02:51 39.1911 41.2369 14.6 ML 2.6 Varto (Muş)
07-04-2025 05:38:59 37.8206 26.9531 6.97 ML 2.3 Ege Denizi - [25.55 km] Menderes (İzmir)
07-04-2025 05:00:34 38.3561 38.8314 10.38 ML 2.4 Kale (Malatya)
07-04-2025 02:13:3536.850636.621716.52ML2.1Hassa (Hatay)
07-04-2025 02:12:48 35.7589 27.3103 13.27 ML 2.2 Ege Denizi - [104.53 km] Datça (Muğla)
07-04-2025 01:42:4738.076129.058610.12ML2.0Güney (Denizli)656797
07-04-2025 00:50:01 37.0933 36.0272 13.51 ML 3.5 Ceyhan (Adana)
07-04-2025 00:10:44 35.7133 27.2378 10.51 ML 2.2 Ege Denizi - [110.48 km] Datça (Muğla)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.