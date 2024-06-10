Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde birçok sarsıntı meydana geliyor. Depremlerin büyüklükleri, merkez üsleri ve derinlikleri gibi detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından belirlenerek paylaşılıyor. İşte, 10 Haziran 2024 Pazartesi günü yaşanan son dakika depremler listesi...