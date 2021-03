Kanidilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem lsitesini an be an resmi internet sayfasından yayınlıyor. Komuş ülkelerde meydana gelen depremler yurdumuzda da hissediliyor. Son dakika gelen haberlere göre; saat 18:09'de Yunanistan'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 6.30 olarak açıkladı.

