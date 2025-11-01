Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 1 Kasım 2025: Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile biraz önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Balıkesir'de peş peşe depremler! 1 Kasım 2025 Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer alıyor. Durum böyleyken gün içinde irili ufaklı birçok deprem oluyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından vatandaşlar ile paylaşılıyor. 27 Ekim'de Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. O tarihten bu yana bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Bugün Sındırgı farklı büyüklükteki peş peşe depremler ile sallandı. İşte 1 Kasım 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Giriş: 01.11.2025 - 00:05 Güncelleme: 01.11.2025 - 00:05
        Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, bugün Balıkesir'de peş peşe deprem oldu. Peki Türkiye'de en son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 1 Kasım 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        BALIKESİR’DE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        27 Ekim’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Balıkesir’de artçı sarsıntılar devam ediyor.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 07.18'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Depremin 12.9 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.​​​​​​​

        BALIKESİR’DE PEŞ PEŞE DEPREMLER

        AFAD verilerine göre Balıkesir Sındırgı’da;

        saat 13.30'da 3.1 büyüklüğünde ve 5.9 kilometre derinlikte,

        saat 07.18'de 4.2 büyüklüğünde ve 12.9 kilometre derinlikte,

        saat 06.55’te 3.4 büyüklüğünde ve 10.8 kilometre derinlikte,

        saat 06.51’de 3.2 büyüklüğünde ve 7.0 kilometre derinlikte,

        saat 05.54’te 3.8 büyüklüğünde ve 14.49 kilometre derinlikte deprem oldu.

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
