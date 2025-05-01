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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 1 MAYIS 2025: Osmaniye ve Kütahya deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Osmaniye ve Kütahya'da deprem oldu1 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        23 Nisan Çarşamba günü meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremi sonrası 25 Nisan'da Kütahya'da 4,5 ve 4,6 büyüklüğünde iki deprem yaşandı. O tarihten bu yana İstanbul ve Kütahya'da artçı sarsıntılar devam ediyor. Belli aralıklarla farklı büyüklüklerde meydana gelen artçı depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi aracılığıyla kamuoyuna duyuruluyor. AFAD verilerine göre, Osmaniye ve Kütahya'da deprem oldu. İşte, 1 Mayıs 2025 Son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 07:43 Güncelleme: 01.05.2025 - 17:12
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        23 Nisan’da İstanbul Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 25 Nisan'da ise Kütahya’da 4,5 ve 4,6 büyüklüğünde iki deprem oldu. O tarihten bu yana Marmara ve Ege’de fay hareketliliği devam ediyor. Küçük büyük tüm sarsıntılar 1 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Osmaniye ve Kütahya deprem ile sallandı. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 1 Mayıs 2025 Son depremler listesi…

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        KÜTAHYA'DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14:38'de merkez üssü Kütahya Simav olan bir deprem meydana geldi.

        4,2 büyüklüğündeki deprem, 10.66 kilometre derinlikte kaydedildi.

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        OSMANİYE'DE PEŞ PEŞE DEPREM

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11:30'da Osmaniye Kadirli'de 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.

        Depremin 6.98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        AFAD, saat 14:16'da Osmaniye Kadirli'de bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

        3,1 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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        MUĞLA BODRUM'DA DEPREM

        AFAD verilerine göre, saat 02.48'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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        İşte AFAD verilerine göre 2,5 ve üzeri büyüklükteki son depremler:

        2025-05-01 14:16:39 37.41333 36.08667 6.99 ML 3.1 Kadirli (Osmaniye)

        2025-05-01 13:23:48 40.32028 23.76722 7.82 MW 4.0 Ege Denizi

        2025-05-01 11:30:44 37.4275 36.06694 6.98 ML 3.5 Kadirli (Osmaniye)

        2025-05-01 02:48:10 37.005 27.65722 7.0 MW 4.1 Bodrum (Muğla)

        2025-05-01 01:26:56 39.20917 29.00611 7.0 ML 2.9 Simav (Kütahya)

        2025-05-01 01:09:29 38.27556 38.59194 9.82 ML 2.8 Battalgazi (Malatya)

        2025-05-01 00:34:46 40.75417 28.63722 4.91 ML 3.0 Marmara Denizi - [23.58 km] Beylikdüzü (İstanbul)

        2025-05-01 00:25:28 39.185 28.9575 10.95 ML 2.8 Simav (Kütahya)

        2025-05-01 00:04:59 40.73361 28.60806 12.2 ML 2.8 Marmara Denizi - [26.04 km] Beylikdüzü (İstanbul)

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ülkede meydana gelen irili ufaklı tüm depremlere ilişkin verilere ulaşabiliyor.

        Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresi ile birlikte sosyal medya hesaplarından da alınabiliyor.

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