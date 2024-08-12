Son depremler listesi 12 Ağustos 2024: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Son depremler listesi 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü itibarıyla güncellendi. Bilindiği gibi Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. 12 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi ile büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgilere erişebilirsiniz.
Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. İşte, 12 Ağustos 2024 son depremler listesi...
EGE DENİZİ'NDE DEPREM!
Ege Denizi'nde saat 01.32'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı 11.76 derinlikte gerçekleşti.
KAHRAMANMARAŞ’TA PEŞ PEŞE DEPREM!
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde peş peşe deprem meydana geldi.
Saat 06:48’de yaşanan depremin büyüklüğü 2.9 olarak ölçülürken derinliği ise 7.0 km olarak kayıtlara geçti.
Saat 03:31’deki sarsıntının büyüklüğü 2.8, derinliği ise 5.84 olarak kaydedildi. Saat 03:33’te ve 03:47’de meydana gelen depremlerin büyüklüğü ise 2.6 olarak ölçüldü.
54 DEPREM KAYITLARA GEÇTİ
AFAD verilerine göre, 12 Ağustos Pazartesi günü saat 08.15 itibarıyla toplam 54 deprem oldu. Depremlerin büyüklüğü 0.7 ile 3.1 arasında değişti.