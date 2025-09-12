Son depremler listesi 13 Eylül: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülkemizde meydana gelen tüm depremleri anbean kayıt altına almaya devam ediyor. Bulundukları bölgede sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri öğrenebiliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 13 Eylül 2025 son depremler listesi...
Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Bugün meydana gelen tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 13 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
ELAZIĞ'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 14:54'te Elazığ Palu merkezli bir deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.4 olarak ölçülen deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
BALIKESİR’DE DEPREM
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 10:52'de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.2 olarak ölçülen deprem, yerin 6.81 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
SON DEPREMLER
2025-09-12 17:14:05 39.20694 28.23 6.73 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-12 17:04:57 39.22889 28.01111 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-12 17:02:17 39.18083 28.22333 6.11 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-12 16:58:21 39.22056 28.17028 6.13 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-12 16:56:50 39.19917 28.19361 7.62 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-12 16:42:50 39.23778 28.01306 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-12 16:29:36 39.21361 28.18917 6.05 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-12 16:27:42 40.24472 33.42611 7.0 ML 2.4 Kalecik (Ankara)
EN SON NEREDE DEPREM OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.