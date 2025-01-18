Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 18 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli son dakika verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Elazığ deprem ile sallandı! 18 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularını gündeme taşıyor. Bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi verilere 18 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 08:55 Güncelleme: 18.01.2025 - 08:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye’de gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor ve resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. Peki bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 18 Ocak 2025 Son depremler listesi sorgulama ekranı…

        2

        ELAZIĞ’DA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet adresinde yer alan verilere göre, saat 05:10’da Elazığ’ın Merkez ilçesinde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 2.7 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 10.32 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        3

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        4

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        2 bölgede kar ve yağmur bekleniyor! İllerimizde hava durumu!
        2 bölgede kar ve yağmur bekleniyor! İllerimizde hava durumu!
        Gazze'de ateşkes onaylandı
        Gazze'de ateşkes onaylandı
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Otomobiliyle ters yöne girip, ciple çarpışması kamerada: 1 ölü, 4 yaralı
        Otomobiliyle ters yöne girip, ciple çarpışması kamerada: 1 ölü, 4 yaralı
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
        CIA çalışanı suçunu itiraf etti
        CIA çalışanı suçunu itiraf etti
        "2025'in en büyük sürprizi oldu"
        "2025'in en büyük sürprizi oldu"
        Gürültünün de renkleri var!
        Gürültünün de renkleri var!
        Okan Buruk'tan yabancı VAR eleştirisi!
        Okan Buruk'tan yabancı VAR eleştirisi!
        Ukraynalı askerler Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        Ukraynalı askerler Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        G.Saray'a Hatay çelmesi!
        G.Saray'a Hatay çelmesi!
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Hapis cezası verildi
        Hapis cezası verildi
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar