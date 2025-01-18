Elazığ deprem ile sallandı! 18 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularını gündeme taşıyor. Bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi verilere 18 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye’de gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor ve resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. Peki bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 18 Ocak 2025 Son depremler listesi sorgulama ekranı…
ELAZIĞ’DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet adresinde yer alan verilere göre, saat 05:10’da Elazığ’ın Merkez ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 2.7 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 10.32 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.