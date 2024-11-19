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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 19 Kasım 2024: Çanakkale deprem ile sallandı! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son dakika verileri

        Çanakkale'de deprem! 19 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Yurt genelinde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre Çanakkale'de 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. İşte, 19 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile İzmir deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 07:11 Güncelleme: 19.11.2024 - 11:03
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        Türkiye bir deprem ülkesi olması nedeniyle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD, Çanakkale'de deprem meydana geldiğini duyurdu. Peki bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 19 Kasım 2024 son depremler listesi görüntüleme ekranı…

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        ÇANAKKALE DEPREM İLE SALLANDI!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 10.46'da Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.7 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 9.55 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        Kandilli Rasathanesi verilerine göre, depremin merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olarak ölçüldü. 3.9 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 11.2 kilometre olarak kaydedildi.

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        ÇANAKKALE DEPREM VERİLERİ

        Büyüklük:3.7 (Ml)

        Yer:Lapseki (Çanakkale)

        Tarih:2024-11-19

        Saat:10:46:15 TSİ

        Enlem:40.28861 N

        Boylam:26.98778 E

        Derinlik:9.55 km

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        İZMİR’DE DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 03:42’de Ege Denizi açıklarında deprem meydana geldi.

        İzmir ili Karaburun ilçesinde de hissedilen sarsıntının büyüklüğü 3..3, derinliği ise 12.5 olarak kayıtlara geçti.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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