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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 23 ŞUBAT 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri

        Son depremler listesi 23 Şubat 2025: AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde ve komşu ülkelerde meydana gelen depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde sarsıntılar sürüyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte 23 Şubat 2025 Son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 07:47 Güncelleme: 23.02.2025 - 07:47
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        Yurt genelinde gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler 23 Şubat 2025 Son depremler listesini inceliyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi’nde sarsıntılar sürüyor. İşte, 23 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı…

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        EGE DENİZİ'NDE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 02:47'de Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.

        3.2 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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