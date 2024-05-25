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        Haberler Bilgi Son depremler listesi 25 Mayıs 2024! AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, ne zaman ve kaç büyüklüğünde oldu?

        Manisa'da deprem oldu! 25 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından canlı olarak kaydediliyor. 25 Mayıs Cumartesi, ülke genelinde toplamda 25 deprem kaydedildi. Manisa 2.8 ile sallandı. İşte, 25 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2024 - 08:07 Güncelleme: 25.05.2024 - 08:07
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        Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de anlık olarak birçok deprem oluyor. Birçoğu küçük depremler olsa da elde edilen veriler, bir gün içerisinde onlarca depremi yakalıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri anbean kaydediyor. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 25 Mayıs son depremler listesi...

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        MANİSA'DA DEPREM

        Manisa, Alaşehir'de saat 01.41'de, 2.8 ile sallandı. Deprem yerin 7 kilometre altında oldu.

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        MALATYA DA SALLANDI

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 04.30'ta kaydedildi.

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