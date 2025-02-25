Aktif fay hatları üzerinde yer alan Türkiye’de gün içerisinde birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Ege Denizi’nde sarsıntılar devam ederken depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler vatandaşlar ile paylaşılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, 25 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı...