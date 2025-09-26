Habertürk
        Son depremler listesi 27 Eylül 2025: Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

        27 Eylül Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruluyor. Son depremler listesi 27 Eylül Cumartesi günü verilerine göre, bugün Bolu, İzmir ve Malatya'da deprem meydana geldi. Sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü hakkında bilgi edinmek isteyenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 27 Eylül Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 07:16 Güncelleme: 26.09.2025 - 23:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son dakika deprem haberleri... Türkiye’de meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularının yanıtlarına Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi üzerinden ulaşıyor. Son verilere göre, bugün Bolu, İzmir ve Malatya'da deprem oldu. İşte, 27 Eylül 2025 Son depremler listesi...

        2

        27 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        2025-09-26 17:22:18 39.18528 28.16556 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-09-26 17:17:48 39.19083 28.17722 7.0 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-09-26 16:43:03 39.25861 28.14 7.45 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-09-26 16:36:46 39.93694 41.49333 1.84 ML 1.8 Pasinler (Erzurum)

        2025-09-26 16:32:58 39.20111 28.00056 7.0 ML 1.3 Akhisar (Manisa)

        2025-09-26 16:20:23 39.20667 28.18806 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)

        3

        MALATYA'DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 15:05'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.9 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        4

        İZMİR'DE DEPREM

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 12:16'da Ege Denizi açıklarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        İzmir'ın Urla ilçesine 42.60 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 7.19 kilometre derinliğinde ölçüldü.

        5

        BOLU DEPREM İLE SALLANDI!

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 10:30'da Bolu'nun Merkez ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        6

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        7

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

