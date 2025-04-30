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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 30 NİSAN 2025: Kütahya, Muğla ve İstanbul deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Kütahya, Muğla ve İstanbul deprem ile sallandı! 30 Nisan 2025AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        23 Nisan'da İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 25 Nisan'da ise Kütahya'da 4,6 büyüklüğünde deprem oldu. Şiddetli sarsıntıların ardından Marmara ve Ege Bölgesi'nde fay hareketliliği sürüyor. Küçük büyük tüm sarsıntılar 30 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine ekleniyor. Hissedilen her sarsıntı sonrası ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' soruları yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, bu sabah Kütahya, Muğla ve İstanbul deprem ile sallandı. İşte, 30 Nisan 2025 Son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 07:36 Güncelleme: 30.04.2025 - 10:08
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        23 Nisan tarihli 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremi ardından 25 Nisan’da Kütahya’da peş peşe deprem meydana geldi. İstanbul ve Kütahya'da artçı sarsıntılar devam ediyor. Belli aralıklarla farklı büyüklüklerde meydana gelen artçı depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, bu sabah Kütahya, Muğla ve İstanbul’da deprem oldu. İşte, 30 Nisan 2025 Son depremler listesi...

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        30 NİSAN 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi sonrası artçı sarsıntılar devam ediyor.

        Kütahya'da peşe peşe yaşanan 4,5 ve 4,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından o bölgede de sarsıntılar sürüyor.

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        MUĞLA DEPREM İLE SALLANDI

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Ege Denizi'nde saat 08:36'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        Sarsıntının 14.57 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.

        Deprem Muğla'nın Datça ilçesi ve çevresinde hissedildi.

        AFAD, saat 06:39'da Akdeniz'de Muğla Marmaris açıklarında deprem olduğunu duyurmuştu.

        3.8 büyüklüğündeki deprem, 9.98 kilometre derinlikte kaydedilmişti.

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        KÜTAHYA'DA DEPREM

        AFAD'ın verilerine göre, saat 06.04'te Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.5 büyüklüğündeki deprem, 11.83 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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        İşte AFAD verilerine göre 2,5 ve üzeri büyüklükteki son depremler:

        2025-04-30 09:07:06 40.895 28.29306 6.99 ML 3.2 Marmara Denizi - [19.11 km] Silivri (İstanbul)

        2025-04-30 09:06:38 39.20333 28.95889 12.7 ML 3.7 Simav (Kütahya)

        2025-04-30 08:36:25 35.665 26.74611 14.57 MW 4.4 Ege Denizi - [130.48 km] Datça (Muğla)

        2025-04-30 06:45:19 39.23889 28.97472 10.13 ML 2.7 Simav (Kütahya)

        2025-04-30 06:39:29 36.53444 28.12361 9.98 ML 3.8 Akdeniz - [10.89 km] Marmaris (Muğla)

        2025-04-30 06:04:44 39.21778 28.98028 11.83 ML 3.5 Simav (Kütahya)

        2025-04-30 05:40:44 37.8775 36.57056 7.0 ML 2.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)

        2025-04-30 01:36:50 40.84556 28.31056 9.22 ML 2.5 Marmara Denizi - [23.94 km] Büyükçekmece (İstanbul)

        2025-04-30 00:38:51 39.52 38.88556 7.88 ML 2.7 Kemah (Erzincan)

        2025-04-30 00:31:24 35.38972 36.97083 20.21 ML 2.7 Ma'arrat al-Numan, İdlib (Suriye) - [87.92 km] Altınözü (Hatay)

        2025-04-30 00:13:40 38.02861 37.57583 6.86 ML 2.8 Nurhak (Kahramanmaraş)

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ülkede meydana gelen irili ufaklı tüm depremlere ilişkin verilere ulaşabiliyor.

        Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresi ile birlikte sosyal medya hesaplarından da alınabiliyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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