23 Nisan tarihli 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremi ardından 25 Nisan’da Kütahya’da peş peşe deprem meydana geldi. İstanbul ve Kütahya'da artçı sarsıntılar devam ediyor. Belli aralıklarla farklı büyüklüklerde meydana gelen artçı depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, bu sabah Ordu, Malatya ve Muğla'da deprem oldu. İşte, 30 Nisan 2025 Son depremler listesi...