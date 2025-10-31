Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 31 Ekim 2025: Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Balıkesir'de peş peşe depremler! 31 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer alıyor. Durum böyleyken gün içinde irili ufaklı birçok deprem oluyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından vatandaşlar ile paylaşılıyor. 27 Ekim'de Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. O tarihten bu yana bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Bugün Sındırgı farklı büyüklükteki peş peşe depremler ile sallandı. İşte 31 Ekim 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 07:48 Güncelleme: 31.10.2025 - 07:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, bugün Balıkesir'de peş peşe deprem oldu. Peki Türkiye'de en son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 31 Ekim 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        2

        BALIKESİR’DE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        27 Ekim’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Balıkesir’de artçı sarsıntılar devam ediyor.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 07.18'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Depremin 12.9 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.​​​​​​​

        3

        BALIKESİR’DE PEŞ PEŞE DEPREMLER

        AFAD verilerine göre Balıkesir Sındırgı’da;

        saat 07.18'de 4.2 büyüklüğünde ve 12.9 kilometre derinlikte,

        saat 06.55’te 3.4 büyüklüğünde ve 10.8 kilometre derinlikte,

        saat 06.51’de 3.2 büyüklüğünde ve 7.0 kilometre derinlikte,

        saat 05.54’te 3.8 büyüklüğünde ve 14.49 kilometre derinlikte deprem oldu.

        4

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Sudan’da soykırım geri döndü: El Feşir’de katliam
        Sudan’da soykırım geri döndü: El Feşir’de katliam
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Pakistan ile Afganistan anlaştı
        Pakistan ile Afganistan anlaştı
        Rusya'dan Burevestnik açıklaması
        Rusya'dan Burevestnik açıklaması
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı