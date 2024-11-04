Kahramanmaraş'ta deprem oldu! 4 Kasım 2024 Pazartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Son depremler listesi 4 Kasım Pazartesi günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. Ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre bugün Kahramanmaraş'ta şiddetli bir deprem oldu. İşte, 4 Kasım 2024 Son depremler listesi ile Kahramanmaraş depremi merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü…
Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. Son verilere göre Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldi. İşte, 4 Kasım 2024 son depremler listesi...
KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde deprem oldu.
Saat 04:12’de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6, derinliği ise 8.92 km olarak ölçüldü.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.