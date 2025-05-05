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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 5 MAYIS 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son daikika deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 5 Mayıs 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı birçok arsıntı meydana geliyor. Yurt genelinde yaşanan küçük büyük tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, Ege Denizi'nde 3.8, Manisa'da 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 5 Mayıs 2025 Son depremler listesi görüntüleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 07:34 Güncelleme: 05.05.2025 - 07:34
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        Son depremler listesi 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Alınan verilere göre, gece yarısı Ege Denizi ve Manisa deprem ile sallandı. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte, 5 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

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        EGE DENİZİ'NDE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 02:46'da Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.

        Sarsıntının büyüklüğü 3.8, derinliği ise 7.0 kilometre olarak ölçüldü.

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        MANİSA DEPREM İLE SALLANDI

        AFAD verilerine göre, saat 00:54'te Manisa'nın Akhisar ilçesinde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 2.8 olarak ölçülen sarsıntı, 7.0 kilometre derinlikte kaydedildi.

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        5 MAYIS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte AFAD verilerine göre 2,5 ve üzeri büyüklükteki son depremler:

        2025-05-05 02:46:32 36.60444 25.7225 7.0 ML 3.8 Ege Denizi

        025-05-05 00:54:25 38.98778 27.91611 7.0 ML 2.8 Akhisar (Manisa)

        025-05-05 00:20:29 38.99167 27.91278 12.33 ML 2.5 Akhisar (Manisa)

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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