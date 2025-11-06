Habertürk
Habertürk
        SON DEPREMLER LİSTESİ 6 KASIM 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile biraz önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri öğrenebiliyor. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte 6 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 00:28 Güncelleme: 06.11.2025 - 00:28
        1

        Ülkemizde gün içinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir’de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir depremi başta olmak üzere bugün meydana gelen küçük büyük tüm depremlerin büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 6 Kasım 2025 son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

        2

        EDİRNE AÇIKLARINDA DEPREM

        Yunanistan'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü'nün verilerine göre, yerel saatle 09.16'da kaydedilen depremin merkez üssü İskeçe’nin 12 kilometre kuzeybatısı, derinliği ise yaklaşık 15 kilometre olarak belirlendi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünün Edirne'ye 140 kilometre uzaklıkta olduğunu bildirdi.

        3

        BALIKESİR’DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilerine göre, saat 03.04’te Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.5 büyülüğündeki deprem, yerin 7.86 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        AFAD, saat 09.35'te Balıkesir Sındırgı merkezli bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

        3.5 büyüklüğündeki sarsıntının 5.42 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

        4

        5 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2025-11-05 10:16:23 41.27361 24.58472 15.29 ML 4.5 Drama, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [140.05 km] Enez (Edirne)

        2025-11-05 09:35:23 39.21139 28.16444 5.42 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-11-05 03:04:43 39.21056 28.19333 7.86 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)

        5

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
