Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 8 Ekim 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

        Kütahya, Balıkesir ve Malatya'da deprem! 8 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar vatandaşlar tarafından hissediliyor. Şiddeti düşük olanlar ise hissedilmese bile AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son olarak Kütahya, Balıkesir ve Malatya'da deprem meydana geldi. Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere 8 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 07:22 Güncelleme: 08.10.2025 - 07:22
        1

        Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Bugün Kütahya, Balıkesir ve Malatya’da deprem oldu. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ‘’Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 8 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...

        2

        MALATYA’DA PEŞ PEŞE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 06.00’da Malatya Pütürge merkezli bir deprem meydana geldi.

        3.4 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 07:09'da bir deprem daha oldu. Büyüklüğü 3.5 olarak ölçülen deprem, 7.96 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        3

        BALIKESİR’DE DEPREM

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 05.58’de merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan bir deprem meydana geldi.

        3.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 10.69 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        4

        KÜTAHYA’DA DEPREM

        AFAD verilerine göre, saat 03.08’de merkez üssü Kütahya’nın Simav ilçesinde bir deprem meydana geldi.

        3.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        5

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
