        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 9 Ekim Perşembe: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile biraz önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde?

        Malatya, Balıkesir ve İzmir'de deprem! 9 Ekim Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar vatandaşlar tarafından hissediliyor. Şiddeti düşük olanlar ise hissedilmese bile AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD verilerine göre Kütahya, Malatya, Balıkesir ve İzmir'de deprem meydana geldi. Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere 9 Ekim Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 00:13 Güncelleme: 09.10.2025 - 00:13
        Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Bugün Kütahya, Malatya, İzmir ve Balıkesir'de deprem oldu. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ‘’Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 9 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...

        BALIKESİR’DE DEPREM

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 05.58’de merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan bir deprem meydana geldi.

        3.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 10.69 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        Balıkesir Sındırgı'da saat 10.17'de bir deprem daha oldu. 3.5 büyüklüğündeki deprem, 11.76 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        İZMİR'DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 09.02’de Ege Denizi açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        İzmir'in Karaburun ilçesine 33.46 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 10.44 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        MALATYA’DA PEŞ PEŞE DEPREM

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 06.00’da Malatya Pütürge merkezli bir deprem meydana geldi.

        3.4 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 07:09'da bir deprem daha oldu. Büyüklüğü 3.5 olarak ölçülen deprem, 7.96 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        KÜTAHYA’DA DEPREM

        AFAD verilerine göre, saat 03.08’de merkez üssü Kütahya’nın Simav ilçesinde bir deprem meydana geldi.

        3.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        8 EKİM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2025-10-08 10:17:08 39.18389 28.19306 11.76 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-10-08 09:02:05 38.93861 26.25722 10.44 ML 3.3 Ege Denizi - [33.46 km] Karaburun (İzmir)

        2025-10-08 07:09:08 38.27972 38.83417 7.96 ML 3.5 Pütürge (Malatya)

        2025-10-08 06:00:51 38.27389 38.85667 7.0 ML 3.4 Pütürge (Malatya)

        2025-10-08 05:58:08 39.16306 28.21111 10.69 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-10-08 03:08:59 39.23639 29.00694 7.0 ML 3.0 Simav (Kütahya)

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
