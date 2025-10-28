Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 28 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
27 Ekim Pazartesi günü saat 22.48'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5,99 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok ilde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Balıkesir beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Belli aralıklarla farklı büyüklüklerde artçı depremler meydana geliyor. Sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. İşte, 28 Ekim 2025 son depremler listesi...
27 Ekim Pazartesi günü Balıkesir deprem ile sallandı. AFAD verilerine göre, Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki fay hareketliliği sürüyor. Balıkesir’de artçı sarsıntılar devam ediyor. Belli aralıklarla farklı büyüklüklerde meydana gelen tüm sarsıntılar 28 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine ekleniyor. Hissedilen her sarsıntı sonrası ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ soruları yanıt arıyor. İşte, 28 Ekim 2025 son depremler listesi…
BALIKESİR'DE 6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
27 Ekim Pazartesi günü saat 22.48'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya' olmak üzere Marmara ile Ege bölgelerindeki birçok ilde hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR
6.1 büyüklüğündeki Balıkesir depremi sonrası artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, ilk artçı sarsıntı saat 22.50'de 4,2 büyüklüğünde meydana geldi.
Sındırgı'da yaklaşık 1 saat içinde gerçekleşen artçı sarsıntıların 3'ünün büyüklüğü 4 ve üzerinde kayıtlara geçerken, saat 22.51'de 4 ve 23.04'te 4,2 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.
Depremlerin derinliklerinin, 5,1 ila 23,88 kilometre aralıklarında değiştiği belirlendi.
Saat 01.55'te 4 büyüklüğünde ve 02.30'da 4,4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Depremlerin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Saat 03.42'de 4,3 büyüklüğünde kaydedilen depremin 6,18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken saat 03.48'de 4,2 büyüklüğünde kaydedilen deprem 6,29 kilometre derinlikte meydana geldi.
05.36'da 4 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ise 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Saat 08.44'te merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
BALIKESİR BEŞİK GİBİ SALLANIYOR
AFAD verilerine göre, Balıkesir Sındırgı'da saat 10.06'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 10.10'da bir deprem daha oldu. 4.6 büyüklüğündeki depremin derinliği 6.22 kilometre olarak ölçüldü.
Saat 10.54'te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Bursa ve İzmir gibi çevre illerden de hissedildi.
Saat 14.49'da 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, 12.61 kilometre derinlikte kaydedildi.
OSMANİYE'DE DEPREM
Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 13.53'te merkez üssü Sumbas olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 12.92 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ülkede meydana gelen irili ufaklı tüm depremlere ilişkin verilere ulaşabiliyor.
Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresi ile birlikte sosyal medya hesaplarından da alınabiliyor.