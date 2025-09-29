Son depremler listesi 29 Eylül 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu?
28 Eylül Pazar günü Kütahya deprem ile sallandı. 5,4 büyüklüğündeki Simav merkezli deprem, çevre illerden de hissedildi. AFAD verilerine göre Kütahya'da sarsıntılar devam ediyor. Belirli aralıklarla farklı büyüklüklerde artçı depremler meydana geliyor. Sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. İşte, 29 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
28 Eylül’de Kütahya’da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından bölgede fay hareketliliği sürüyor. AFAD verilerine göre, Kütahya’da peş peşe artçı sarsıntılar meydana geliyor. İrili ufaklı tüm depremler 29 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine ekleniyor. Hissedilen her sarsıntı sonrası ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ soruları yanıt arıyor. İşte, 29 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
KÜTAHYA 5,4 DEPREM İLE SALLANDI
28 Eylül Pazar günü saat 12.59'da Kütahya'nın Simav ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
8,46 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, İstanbul, Uşak, Balıkesir, Bursa, Bilecik gibi çevre illerden de hissedildi.
KÜTAHYA SALLANMAYA DEVAM EDİYOR
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 29 Eylül Pazartesi günü saat 01.48'de Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 10,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Saat 01.49'da 3.5 büyüklüğünde, saat 04.30'da 3.2 büyüklüğünde iki deprem daha oldu.
29 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2025-09-29 04:30:04 39.22361 29.01333 10.28 ML 3.2 Simav (Kütahya)
2025-09-29 01:49:50 39.23972 28.98028 6.99 ML 3.5 Simav (Kütahya)
2025-09-29 01:48:28 39.22917 29.00861 10.31 MW 4.5 Simav (Kütahya)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.