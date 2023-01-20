AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi, her gün güncellenmeye devam ediyor. 20 Ocak Cuma günü saat 03:04'te Ege Denizi, Kuşadası Körfezi'nde deprem meydana geldi. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler "Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?" araştırmalarına başladı. İşte, 20 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...