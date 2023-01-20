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Ege Denizi'nde deprem! 20 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler listesi, Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından gündeme geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi, bulunduğu yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, 20 Ocak Cuma Kandilli Rasathanesi, AFAD ile son depremler listesi, merkez üssü ve büyüklükleri...

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  • Ege Denizi'nde deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 20 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

    AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi, her gün güncellenmeye devam ediyor. 20 Ocak Cuma günü saat 03:04'te Ege Denizi, Kuşadası Körfezi'nde deprem meydana geldi. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler "Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?" araştırmalarına başladı. İşte, 20 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...
  • Ege Denizi'nde deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 20 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

    DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

    Son depremler listesi 20 Ocak 2023 tarihi verileri AFAD ve Kandilli tarafından yayınlandı. 

    SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI
  • Ege Denizi'nde deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 20 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

    EGE DENİZİ'NDE DEPREM!

    20 Ocak saat Ege Denizi, Kuşadası Körfezi açıklarında saat 03:04 sularında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Ege Denizi'nde deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 20 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

    20 OCAK KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.01.20 06:16:06  40.4460   35.0063       13.8      -.-  2.5  -.-   SEKERBEY-(CORUM)                                  İlksel
2023.01.20 05:37:39  37.8392   26.9363        4.9      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.01.20 05:33:24  39.3705   26.2538        6.9      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.20 05:24:29  40.8155   31.0655        8.7      -.-  1.3  -.-   PASAKONAGI-(DUZCE)                                İlksel
2023.01.20 05:24:08  39.8490   36.4615        5.0      -.-  1.5  -.-   KAVAK-YILDIZELI (SIVAS)                           İlksel
2023.01.20 05:04:50  39.3625   26.2425       12.5      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.20 04:33:59  38.7757   41.9488        7.2      -.-  1.9  -.-   GULTEPE-KORKUT (MUS)                              İlksel
2023.01.20 03:53:21  37.8728   26.9405        5.2      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.01.20 03:04:28  37.8767   26.9590        3.6      -.-  3.5  3.3   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.01.20 02:48:35  39.3672   26.2483        4.4      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.20 02:46:09  38.5998   44.7430        2.7      -.-  3.0  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2023.01.20 02:38:44  39.3387   26.2337        9.9      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.20 02:07:19  38.5908   44.8497        5.0      -.-  2.7  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2023.01.20 02:04:29  37.0193   36.0467       10.6      -.-  2.5  -.-   DUTLUPINAR-CEYHAN (ADANA)                         İlksel
2023.01.20 02:00:05  38.6038   44.7412        5.0      -.-  3.0  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2023.01.20 01:37:58  38.2202   26.6377        5.7      -.-  2.5  -.-   DEMIRCILI-URLA (IZMIR)                            İlksel
2023.01.20 00:56:05  38.3393   27.1998        7.2      -.-  1.9  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel
2023.01.20 00:52:28  40.6533   34.3740        9.5      -.-  1.5  -.-   KAYAAGZI-ISKILIP (CORUM)                          İlksel
2023.01.20 00:28:02  38.3712   27.2668        5.1      -.-  1.3  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel
  • Ege Denizi'nde deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 20 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

    AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 20 OCAK 2023

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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