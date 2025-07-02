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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi sorgulama 2 Temmuz 2025: Bursa'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 2 Temmuz 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri öğrenebiliyor. AFAD verilerine göre, bugün Bursa'da şiddetli bir deprem oldu. İşte, 2 Temmuz 2025 son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 07:23 Güncelleme: 02.07.2025 - 15:26
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        Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Son olarak Bursa'da deprem meydana geldi. Bursa depremi başta olmak üzere bugün yaşanan tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 2 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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        BURSA'DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 13.57'de Bursa Gemlik ilçesinde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 4.3 olarak ölçülen deprem, yerin 12.91 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        Şiddetli sarsıntı, İstanbul'un her iki yakasında ve çevre illerde de hissedildi.

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        KÜTAHYA'DA DEPREM

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 03:15’te Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 2.7 olarak ölçülen deprem, yerin 7.08 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        4

        MALATYA’DA DEPREM

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 12:45'te Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 2.8 olarak ölçülen deprem, yerin 10.71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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        2 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

        2025-07-02 14:11:22 37.73556 29.21056 7.0 ML 2.5 Honaz (Denizli)

        2025-07-02 13:57:43 40.485 29.20694 7.13 MW 4.3 Gemlik (Bursa)

        2025-07-02 12:45:46 39.20694 29.04722 10.71 ML 2.8 Hisarcık (Kütahya)

        2025-07-02 03:15:26 38.12583 37.79056 7.08 ML 2.7 Doğanşehir (Malatya)

        2025-07-02 01:58:46 40.49111 29.21667 7.0 ML 3.0 Gemlik (Bursa)

        2025-07-02 01:32:52 40.49028 29.22139 8.01 ML 2.7 Gemlik (Bursa)

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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