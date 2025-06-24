Son depremler listesi 24 Haziran 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Güncel verilere göre, bugün Bingöl, Adana, Muğla ve Sivas'ta deprem oldu. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ise ''Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 24 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...
Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana gelebiliyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar vatandaşlar tarafından hissediliyor. Şiddeti düşük olanlar ise hissedilmese bile AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD verilerine göre, Bingöl, Adana, Muğla ve Sivas’ta deprem meydana geldi. Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere AFAD ve Kandilli verileri ile 24 Haziran 2025 son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.
SİVAS’TA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.21’de Sivas Ulaş merkezli bir deprem meydana geldi.
3.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 11.32 kilometre derinliğinde kaydedildi.
MUĞLA’DA DEPREM
AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.12’de Akdeniz’de 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Muğla’nın Datça ilçesine 191.58 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 8.64 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
ADANA DEPREM İLE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.09'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
6,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.
BİNGÖL’DE DEPREM
AFAD verilerine göre, saat 04:08’de merkez üssü Çorum’un İskilip ilçesi olan bir sarsıntı kaydedildi.
Büyüklüğü 3.1 olarak ölçülen deprem, 10.44 kilometre derinlikte gerçekleşti.
24 HAZİRAN 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 24 Haziran Salı günü meydana gelen 3 ve üzeri büyüklükteki sarsıntılar şöyle;
2025-06-24 07:21:26 39.43667 37.29861 11.32 ML 3.0 Ulaş (Sivas)
2025-06-24 07:12:48 35.0525 26.79083 8.64 ML 3.8 Akdeniz - [191.58 km] Datça (Muğla)
2025-06-24 07:09:40 38.02722 36.17917 6.96 MW 4.5 Saimbeyli (Adana)
2025-06-24 00:08:22 39.20056 40.26833 5.99 MW 3.8 Kiğı (Bingöl)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.