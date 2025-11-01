Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ TAKİP EKRANI 1 KASIM 2025 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Denizli, Mardin ve Balıkesir'de deprem! 1 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün küçük büyük birçok deprem yaşanıyor. Hissettikleri depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi detayları öğrenmek isteyenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, bugün en şiddetli sarsıntı Denizli, Mardin ve Balıkesir'de meydana geldi. İşte, 1 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2025 - 08:33 Güncelleme: 01.11.2025 - 08:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye’nin dört bir yanında gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre Denizli, Mardin ve Balıkesir deprem ile sallandı. İşte, 1 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        2

        BALIKESİR'DE PEŞ PEŞE DEPREM

        AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 07.58'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 6,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        AFAD verilerine göre Balıkesir Sındırgı’da;

        saat 03.50’de 3.8 büyüklüğünde ve 5.37 kilometre derinlikte,

        Saat 03.51’de 3.5 büyüklüğünde ve 7.0 kilometre derinlikte,

        Saat 04.37’de 3.0 büyüklüğünde ve 7.0 kilometre derinlikte deprem oldu.

        3

        MARDİN DEPREM İLE SALLANDI

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04.41'de Irak Sinjar, Ninova açıklarında 3.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Mardin’in Nusaybin ilçesine 68.46 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 20.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        4

        DENİZLİ’DE DEPREM

        AFAD verilerine göre, saat 00.11’de Denizli’nin Buldan ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.4 büyüklüğündeki sarsıntı, 6.53 kilometre derinlikte ölçüldü.

        5

        1 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2025-11-01 07:58:42 39.19667 28.25778 6.79 MW 4.2 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-11-01 00:11:52 38.20917 28.87722 6.53 ML 3.4 Buldan (Denizli)

        2025-11-01 03:50:29 39.18778 28.24917 5.37 MW 3.8 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-11-01 03:51:58 39.17472 28.23833 7.0 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-11-01 04:37:48 39.20083 28.15694 7.0 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-11-01 04:41:30 36.46972 41.62639 20.99 ML 3.2 Sinjar, Ninova (Irak) - [68.46 km] Nusaybin (Mardin)

        6

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
