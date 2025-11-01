Denizli, Mardin ve Balıkesir'de deprem! 1 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün küçük büyük birçok deprem yaşanıyor. Hissettikleri depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi detayları öğrenmek isteyenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, bugün en şiddetli sarsıntı Denizli, Mardin ve Balıkesir'de meydana geldi. İşte, 1 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...
BALIKESİR'DE PEŞ PEŞE DEPREM
AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 07.58'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 6,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD verilerine göre Balıkesir Sındırgı’da;
saat 03.50’de 3.8 büyüklüğünde ve 5.37 kilometre derinlikte,
Saat 03.51’de 3.5 büyüklüğünde ve 7.0 kilometre derinlikte,
Saat 04.37’de 3.0 büyüklüğünde ve 7.0 kilometre derinlikte deprem oldu.
MARDİN DEPREM İLE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04.41'de Irak Sinjar, Ninova açıklarında 3.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Mardin’in Nusaybin ilçesine 68.46 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 20.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
DENİZLİ’DE DEPREM
AFAD verilerine göre, saat 00.11’de Denizli’nin Buldan ilçesinde deprem meydana geldi.
3.4 büyüklüğündeki sarsıntı, 6.53 kilometre derinlikte ölçüldü.
1 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2025-11-01 07:58:42 39.19667 28.25778 6.79 MW 4.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-01 00:11:52 38.20917 28.87722 6.53 ML 3.4 Buldan (Denizli)
2025-11-01 03:50:29 39.18778 28.24917 5.37 MW 3.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-01 03:51:58 39.17472 28.23833 7.0 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-01 04:37:48 39.20083 28.15694 7.0 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-01 04:41:30 36.46972 41.62639 20.99 ML 3.2 Sinjar, Ninova (Irak) - [68.46 km] Nusaybin (Mardin)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
