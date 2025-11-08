Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ TAKİP EKRANI 8 KASIM 2025 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Balıkesir'de peş peşe deprem! 8 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Hissettikleri depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi detayları öğrenmek isteyenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir'de peş peşe deprem oldu. İşte, 8 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 07:54 Güncelleme: 08.11.2025 - 07:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye’nin dört bir yanında gün içinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir peş peşe deprem ile sallandı. İşte, 8 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        2

        BALIKESİR’DE PEŞ PEŞE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04.02’de Balıkesir Sındırgı’da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, 11.75 kilometre derinlikte kaydedildi.

        Saat 05.05’te Balıkesir Sındırgı bir kez daha sallandı. 3.1 büyüklüğündeki sarsıntı, 8.53 kilometre derinlikte kaydedildi.

        Saat 05.07’de bir deprem daha oldu. 3.5 büyüklüğündeki sarsıntı, 10.68 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        3

        8 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2025-11-08 04:02:06 39.21222 28.17556 11.75 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-11-08 05:05:51 39.18944 28.21944 8.53 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-11-08 05:07:39 39.21083 28.32472 10.68 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)

        4

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        11 yaşındaki otizmli Veysel için nefesler tutuldu... 72 saat geride kaldı!
        11 yaşındaki otizmli Veysel için nefesler tutuldu... 72 saat geride kaldı!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Adana'da hırdavat dükkanında yangın çıktı
        Adana'da hırdavat dükkanında yangın çıktı
        Anadolu Efes sonunu getiremedi!
        Anadolu Efes sonunu getiremedi!
        Babayı ve oğulu öldüren kavga! 5 tutuklama
        Babayı ve oğulu öldüren kavga! 5 tutuklama
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        ABD Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı
        ABD Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kazada aynı aileden 3 kişi can verdi
        Kazada aynı aileden 3 kişi can verdi
        Fal ve büyü ile dolandırdılar
        Fal ve büyü ile dolandırdılar
        "Putin'le görüşmeye devam etmek isterim"
        "Putin'le görüşmeye devam etmek isterim"
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?