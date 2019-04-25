Anayasa Mahkemesinin 57. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda tören düzenlendi.

Törene, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Kılıçdaroğlu da katıldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesinde düzenlenen saldırıdan sonra ilk görüşme oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıya ilişkin olarak, "Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor. Şehit cenazesine giderken ben de soruyorum. Burada artık bir gaz sıkışması var. Bunları bir istismar şeyine dönüştürmenin de bir anlamı yok. Dikkat etmek gerekiyor. Ben bir cenazeye giderken öncelikle soruyorum, gidişim orayı rahatsız eder mi diye." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu arayıp aramayacağına ilişkin gelen soruya "Yorumumu yaptım. Daha neden arayayım?" şeklinde yanıt vermişti.